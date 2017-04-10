İş Yerlerinin Açılış Kapanış Saatlerinde Değişiklik

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, kentte faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların açılış ve kapanış saatlerinin yeniden belirlendiğini bildirdi.



Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, yaz dönemine girilmesiyle 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 9207 Sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe göre belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren umuma açık ve istirahat eğlence yerlerinin saatlerinin yeniden belirlendiğini kaydetti.



Buna göre, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin sabah açılış saatinin 05.00 olduğunu belirten Köksal, "Esnaf ve sanatkarımıza her zaman yardımcı olmaya gayret gösteren ve iş yerlerinin gece geç saatlere kadar açık tutulmasında destek olan başta Belediye Başkanımız Sayın Sami Aydın olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca esnaf ve sanatkarlara da hayırlı bereketli bol kazançlar diliyorum." ifadesini kullandı.



SESOB Başkanı Beşir Köksal, belediye encümeninden çıkan karar doğrultusunda otel, motel, pansiyon, kamping ve konaklama yerlerinin 24 saat açık olacağını, internet salonu, kahvehane, gazino, diskotek, taverna, pavyon, meyhane, bar, birahane, ve içkili yerlerin ekim-mart döneminde saat 24.00'e kadar, nisan-eylül döneminde ise saat 02.00'de kapanacağını bildirdi.



Köksal, düğün salonları, sinema, elektronik oyun yerleri, lunapark ve sirklerin de saat 24.00'e kadar hizmet verebileceklerini ifade etti.