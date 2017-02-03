İş Yerlerimizin Işıkları Sönmesin

Eskişehir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, son zamanlarda şehir merkezinde çok sayıda iş yerinin boş olduğunu anlatarak, bunun sebeplerinin yeni inşaatlar, yüksek kiralar ve trafik problemi olduğunu belirtti.



Birsen, yaptığı açıklamada, dükkanların boşalmasını, özellikle yeni gelişen bölgelerde, yapılan yeni inşaatlar ve onların altında oluşturulan iş yerlerine bağladı. Şehir merkezindeki ana caddelerde yaşanan trafik sıkışıklığı, özellikle ana caddelerin otoparka dönüştürülmesinden sonra iyice arttığını ve esnaf ve sanatkarların ana caddelerde iş yapamaz duruma geldiğini anlatan Ekrem Birsen, "Yine iş yeri sahiplerinin de çok yüksek fiyatlarda kira istemeleri ve yan yana olan iş yerlerinin dahi kira bedellerinin yüzde 100 farklılık oluşturulması boş iş yeri sayısındaki artışın önemli nedenlerinden bir diğeridir" dedi.



Dükkan kiraları ile ilgili yaşanan sorunlara değinen Birsen, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"İş yeri sahipleri işinin iyi olduğunu gördükleri esnaftan hemen kirayı arttırmasını istediklerini, fahiş fiyatlarda kira talep ettiklerini görüyoruz. Gerçekten üretmek, istihdam sağlamak ve Eskişehir halkına layıkıyla hizmet vermek gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Buna rağmen esnaf ve sanatkarlarımız bunlara direnerek Eskişehir halkına üretmeye, devlete istihdam oluşturmaya ve evine ekmek götürmeye gayret göstermektedir. Burada iş yeri sahiplerine sesleniyorum, realist olmak lazım, gerçekten hak edebildiğimiz ve esnafımızın ödeyebileceği kiraların istenmesi doğru olacaktır. Esnaf ve sanatkarlarımızın daha rahat iş yerlerini açarak, daha rahat halka hizmet edebilecekleri, otopark sorunun olmayan yeni gelişen bölgelere kaydığını görmekteyiz. Bu yeni gelişen bölgeler birçok ihtiyacı karşılamakta ve yeni iş yerleri için cazibe noktası oluşturmaktadır. 2016 verilerine baktığımızda, açılan ve kapanan iş yerleri sayılarında, açılanların daha çok olduğunu gözlemekteyiz. Kapanan iş yerlerinde ise çoğuna baktığımızda yaşlılık ön plana çıkmaktadır. Özellikle yaşlanan esnaf ve sanatkarlarımız emekli olarak artık işlerine son verdiğini gözlemleyebiliyoruz. Bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde hem yerel yönetimlerin hem hükümetimizin esnaf ve sanatkar üzerinde alacakları bir takım önemli tedbirlerin olduğunu buradan söylemek istiyoruz. Dolayısıyla esnaf ve sanatkarlarımızın desteklenmesine yönelik, hem belediyelerimiz, hem yerel yönetimlerimizin, hem de hükümetimizin alacakları önemli kararlarla, iş yerlerimizin boş kalmasının önüne geçilebileceği, yine ana caddelerimizdeki yanan ışıklarımızın sönmeden işlerimize devam edeceğimizin inancındayız." - ESKİŞEHİR