İş Yerinin Çatısına 'Evet' Pankartından Sonra Şimdi de 'Evet' Balonu

Bir süre önce iş yerinin çatısına 'evet' pankartı asan Kütahyalı iş adamı Cengiz Çapat, şimdi de çatıya 'Evet' balonu yerleştirdi.



Kütahya Germiyan sokağındaki 'Çinili konak' isimli iş yerinin sahibi Cengiz Çapat, bir süre önce referandum tercihini iş yerinin çatısına 'evet' yazılı pankartını asarak göstermişti. Çapat, son olarak iş yeri çatısına 'Evet' yazılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun resimlerinin de bulunduğu balon yerleştirmesi iş yerinin ilgi odağı olmasına neden oldu. (EFE) - KÜTAHYA