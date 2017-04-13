İş Yerini Soyabilmek İçin Yolu Trafiğe Kapattılar...o Anlar Kamerada

İş yerini soyabilmek için yolu trafiğe kapattılar...O anlar kamerada

5 dakikada 500 kiloluk çelik kasayı çaldılar

Bağcılar'da bu kadarına da pes dedirten hırsızlık kamerada



İSTANBUL - Bağcılar'da bir iş yerini soyan hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti. Lüks bir araçla gelen hırsızlar yolu dubalarla trafiğe kapattı ve beş dakika içerisinde beş yüz kiloluk çelik kasayı çaldı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Bağcılar Mahmutbey caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Lüks bir araçla gelen hırsızlar ilk önce iş yerinin bulunduğu sokağı yanlarında getirdikleri dubalarla trafiğe kapattı. Yolu trafiğe kapatan hırsızlar sokaktan ayrıldı ancak bir süre sonra yeniden gelen hırsızlar kepenk ve kapının kilidini kırarak iş yerine girdi. Silahlı 4 hırsız yaklaşık 5 dakika içerisinde iş yerinde bulunan ve içerisinde nakit para ve çeklerin olduğu beş yüz kiloluk çelik kasayı alarak olay yerinden kaçtı.Yaşanan bu anlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay anı kamerada

Görüntüler de hırsızlar ilk olarak sokağa gelerek yolu dubalarla trafiğe kapatıyor. Ardından sokaktan ayrılan hırsızlar bir süre sonra yeniden sokağa geliyor ve iş yerinin dışarısında bulunan güvenlik kamerasının yönünü çeviriyor. Daha sonra kapının kilidini kıran hırsızlar içeriye girerek çelik kasanın olduğu bölüme gidiyor. Bellerinde silah olduğu da görülen hırsızlar kısa sürede kasayı alarak sürüklemeye başlıyor. Kapının önüne getirdikleri kasayı kaldırarak arabaya yükleyen hırsızlar olay yerinden kaçıyor.

"Hırsızlar alarm çaldığı halde beş dakika içerisinde çelik kasamızı alıp götürmüşler"

Hırsızların ana cadde olmasına rağmen çok rahat harekete ettiklerini ve yolu da trafiğe kapattıklarını belirten iş yeri sahibi Arif Hazan "Pazar sabahı alarm merkezi beni aradı şirketimizden alarm aldığını söyledi. Polis göndermelerini söyledim kendilerine daha sonra bende polisi aradım. Bende iş yerimin karşısında bulunan komşum ve çalışanımı aradım bende 15 dakika içerisinde geldim ama hırsızlar alarm çaldığı halde beş dakika içerisinde çelik kasamızı alıp götürmüşler. Yolu kapatmışlar fizikleri belli kaç kişi oldukları belli bellerinde silahlar ben nasıl bu kadar rahat olduklarını anlayamıyorum. Bir tanesinin yüzü belli kıyafetleri aracın markası her şey belli iyi bir inceleme yapılması lazım. Ancak emniyette çok durmadı olayın üzerinde burada bekçide olabilirdi veya ben erken gelebilirdim. Burada olsak bizi vurabilirlerdi. İllaki birinin ölmesi mi lazım. Yaklaşık 30 bin lira nakit paramız ve 200 bin TL değerinde müşteri ve şahsi çeklerimiz gitti. Hatta çeklerimizi şuan da piyasa da dağıtmaya başlamışlar.