Iş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Konya'da bir iş yerine kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Abdülreşit Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Güner'in işlettiği tekel bayisine gece saatlerine gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi, içki almak istedi. İş yeri sahibi iş yerinin kapandığını söyleyerek dışarıya çıkmasını istediği şahsın taşkınlık yapması üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iş yeri sahibi tarafından zorla dışarıya çıkarılan şahıs bir süre sonra yanında biriyle tekrar iş yerine gelerek av tüfeğiyle rast gele ateş etti. Açılan ateş sonucu Abdullah Güner, ağabeyleri Mustafa Güner (30), Ali Murat Güner (41) ve yeğeni Zekai Güner (19) yaralandı. Olaydan sonra şüpheliler olay yerinden plakası alınamayan bir araçla kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaralılardan Abdullah Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Zekai ve Ali Murat Güner'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayı haber alıp iş yerine gelen Abdullah Güner ailesinin yakınları sinir krizleri geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından Abdullah Güner'in cesedi otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayın ardından polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



