İş Yerine El Koymak İstenince Pompalı Tüfekle Dehşet Saçmış

Konya'da üç gün önce bir kişinin ölümü, bir kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın iş yerine el konmak istenmesi üzerine çıktığı öğrenildi.



Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yenice Mahallesi Ara Böldüren Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman Güçlü ve Şevki N., tütün ürünleri satan Celal Y.'nin (24) yanına gelerek iş yerine el koymak istedi. Çıkan tartışmanın üzerine Celal Y. (24) telefonla babası Hasan Y. (62) ve ağabeyleri Kemal Y. (29), Cengiz Y. (32), Engin Y'yi (34) arayarak iş yerine çağırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine Celal Y. dükkanda bulunan pompalı tüfekle Abduurahman Güçlü ve Şevki N.'ye ateş açtı. Zanlı daha sonra telefonla yardım istediği babası ve kardeşlerinin getirdiği araçla olay yerinden kaçtı.



Hastaneye kadar dayanamadı



Abdurrahman Güçlü kafasına, Şevki N. de sırtına isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Abdurrahman Güçlü'yü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Şevki N'yi de Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Yaralı Güçlü ambulansla hastaneye giderken yolda yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Şevki N.'nin ise tedavisine devam ediliyor.



Zanlılar yakalandı



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan Celal Y., üç ağabeyi ve babalarını yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde şüphelilerin kaçabileceği yerleri tespit eden ekipler zanlıları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Celal Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ağabeyi Engin Y. adli kontrol şartıyla, babaları ve diğer iki ağabeyi de savcılıkça serbest bırakıldı. - KONYA