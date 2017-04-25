İş Yerine 20 Kişiyle Silahlı Saldırı: 6 Yaralı (2)

7 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA



Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde meydana gelen olayda yaralanan Nihat Orhan, Yalçın Can, Galip Yıldırım, Salim Özkaya, Özay Çinkitaş, Fedai İbiş ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından Düzce'ye kaçan 3 kişiyi Hendek'te yakalarken, saldırıyı gerçekleştiren diğer kişilerin de yakalanması için operasyonlarına devam ediyor.