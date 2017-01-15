İş Yerinde İntihar Etti

Kırşehir'in en eski çarşısında esnaflık yapan bir kişi, iddiaya göre borçları nedeniyle iş yerinde intihar etti.



Alınan bilgiye göre, borçlu olduğu öne sürülen Deniz T., Uzunçarşı'daki iş yerinde sabaha karşı intihar etti. Eşine, 'ben iş yerine gidiyorum. Yarım kalan işlerim var' diyen Deniz T., gece saatlerinde evinden ayrıldı. Polise gelen ihbar sonrasında, şahsın iş yerinde kendisini asarak intihar ettiği ortaya çıkarken, intihar olayı ile ilgili inceleme başlatıldı.



Yapılan ilk incelemenin ardından Deniz T.'nin cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. - KIRŞEHİR