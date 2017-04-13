İş yeri hırsızları kamerada



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık büro amirliği ekiplerince son zamanlarda meydana gelen iş yerinden hırsızlık ve mobilet hırsızlığı olayları ile ilgili yapılan operasyonda 4 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Şamil Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yeri, Doğukent Tokide bulunan bir iş yeri, Şazibey Mahallesinde bir spor salonu ve Hayrullah Mahallesinde gerçekleşen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen Mehmet K. ve yaşı küçük olan H.A yakalandı.

Mobilet hırsızlığı, iş yerlerinden bozuk para ve gıda malzemesi çaldığı tespit edilen hırsızlar adliye sevk edilip tutuklanarak ceza evine gönderildi.