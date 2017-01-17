Hak-İş Konfederasyonu ve Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) ortaklaşa düzenlediği, "İş Yaşamı Becerileri Eğitimleri" Sakarya'da başladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yönetilen ve AB tarafından finansmanı sağlanan "İşçi ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması" Teknik Destek Projesi kapsamında Adapazarı ilçesinde bir otelde yaklaşık 300 işçiye eğitim veriliyor.



HAK-İŞ Genel Sekreteri Osman Yıldız, HAK-İŞ olarak MUSİAD'la birlikte büyük bir projeyi hayata geçirmeye çalıştıklarını vurguladı.



Birçok eğitimde faaliyet gösterdiklerini kaydeden Yıldız, şunları söyledi:



"Biz yaptıklarımızın kalıcı olmasını hedefliyoruz. Bütün çalışma alanlarında eğitim önemli bir boyutta. Eğitim kalıcı olmasına önem veriyoruz. Bu önemli proje temelinde uyum var. Biz, Hak-İş Konfederasyonu olarak sosyal diyaloğa çok önem veriyoruz. Bizim bir sendika okul düşüncemiz vardı, inşallah bu projeyle onun önünü açıyoruz. Her yıl büyük bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu eğitimlerinde hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



HAK-İŞ Sakarya İl Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, konfederasyonun sadece bir işçi ve emek örgütü olmadığını söyledi.



Eğitime katılanların sendikal mücadelede birer lider olacaklarını ifade eden Gökdemir, "Burada çözülecek sorunların anahtarları size eğitimciler tarafından verilecek. Sendikacılığın okulu yok. Mücadeleyle oluşacak bir husus. Biz HAK-İŞ olarak sadece toplu iş sözleşmesi yapan daha çok ücret alma daha fazla sosyal hak alma mücadelesi içerisinde olamayız. Esas olan bunun ötesine geçmek, bunun ötesine geçmekte eğitimden geçmektedir. Çalışma alanında söz söyleyecek bir birikimi yakalamamız gerekir. Bu eğitimler tamamlandıktan sonra sizlerden HAK-İŞ ve emek camiası çok şey beklemektedir." diye konuştu.



MUSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun da MUSİAD'ın gündeminin sadece iktisatla sınırlı olmadığını dile getirdi.



MUSİAD'ın ekonomik ve siyasi alanda etkin dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyete sahip iş adamlarının kurdukları bir dernek olduğunu belirten Coşkun, "Toplantılar düzenleyerek bireysel ve toplumsal konuları masaya yatırıyoruz. Eğitim ve sosyal diyalog gibi geleceğimizi ilgilendiren çok önemli konuda 2012'de HAK-İŞ ile imzaladığımız projenin meyvelerini bugün almaya başladık." ifadesini kullandı.



Üç gün sürecek eğitim 19 Ocak'ta sona erecek.