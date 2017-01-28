İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi Bilgilendirme Toplantısı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Bi·çer, destek bütçesinin yıllar itibarıyla sürekli artış gösterdiğini ve son 2 yılda 1 milyar liraya ulaştığını bildirdi.



OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) bilgilendirme toplantısı, OSTİM OSB Konferans Salonunda yapıldı.



Biçer buradaki konuşmasında, işletmelerin rekabet gücünü artırmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. İdarenin şu anda 10 çeşit desteğinin bulunduğunu belirten Biçer, "Genel Destek Programı kapsamında Yurt Dışı İş Gezisi Desteği sağlıyoruz. İşletmeleri yurt dışına açmaya yönelik çalışıyoruz. KOSGEB'in sağladığı imkanlardan küçük büyük demeyin istifade edin." ifadesini kullandı.



KOSGEB'in destek bütçesinin yıllar itibarıyla sürekli artış gösterdiğine dikkati çeken Biçer, "Son 2 yılda bütçemiz 1 milyar lirayı buldu. Şu anda yaklaşık 1 milyar 40 milyon lira civarında. Bunun üzerine, son yaptığımız '50 bin lira 0 faiz' kredisi var, bunun ilave maliyetleri olacak. Maliye Bakanlığımızı zorluyoruz, küçük bir ışık bulduk gibi, buradan bize sağlanacak ilave kaynaklarla belki bu seneyi 1,5 milyarın üzerinde bir rakamla tamamlama imkanımız var." dedi.



Kamu, sanayi ve üniversite iş birliklerinin artırılması gerektiğine işaret eden Biçer, bunun için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da kümelenme kapsamında yapılan çalışmalarda tüm paydaşların bir araya geldiğini belirterek, iş birliklerinin sanayici açısından önemine dikkati çekti.



2016 yılı faaliyetleri ve 2017 hedeflerinin anlatıldığı, sektöre ilişkin sorunlar ve önerilerin ele alındığı toplantıda İŞİM'e, "Bronz Marka Sertifikası" verildi.