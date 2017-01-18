İş ve Cemiyet Hayatının Ünlü İsimlerine İlk Defa Tablo Çizdi

RESSAM TÜLİN KANUN "BİR RESİM YAP" PROJESİ İÇİN

"Bi.Re.Y'' Bir Resim Yap projesi kapsamında sanata dikkat çekerken ,özellikle son dönemlerde Alzheimer hastalığının artışı ve bu rahatsızlıkla ilgili insanları bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amaçlı ,Daha önce hiçbir şekilde bir tuval üzerinde resim yapmamış iş, sanat ve cemiyet hayatından önde gelen isimler bu proje için 1 gün 2 saatlerini ayırarak içlerindeki sanatçı ruhunu ortaya çıkarıp Barış, savaş ve Alzheimer konulu mesaj içerikli resimler yaptılar. Ressam Tülin Kanun, Projenin koordinasyon bölümün de Tülay Özmen ile ortak çalıştılar.

SANAT İÇİN HASSASİYETLERİNİ GÖSTERDİLER

Sanatsız toplumların lisansız ve geçmişi olmayan uygarlıklarla bir olduğu Dünya'ca kabul görmüş bir olgudur diyen Ressam Tülin Kanun proje için şöyle konuştu; "Sanatçı yetiştirmek kadar sanatçı ya sahip çıkmakta çok önemlidir. Ülkemiz dışında izlediğimiz ve duyduğumuz sanat ve sanatçıların gördükleri değerleri oldukça önemsiyorum. 30 yıllık sanat hayatımda kendi eserlerim yanı sıra diğer sanatçı arkadaşlarımızın da hak ettiği yerlerde olmadığını görmek çok üzücü ve önemlidir. İşte bu noktada kendi kariyer ve iş hayatlarında en üst düzeydeki çalışmalarıyla ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli rol oynayan değerli katılımcılar, meslek gözetmeksizin özellikle zaman kavramını ne kadar kolay ayarlanabileceğini hatta sanat olgusundaki hassasiyetlerini yanımızda olarak kanıtladılar" dedi.

ÜNLÜLER İLK DEFA FIRÇAYI ELİNE ALDI

"Bi.Re.Y'' Bir Resim Yap projesine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, AB Uzmanı Can Baydarol, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Lili Garih, Demet Sabancı Çetindoğan , Suzan Şen, Sanatçı Beyazıt Öztürk, Oyuncu Wilma Elles, Tülay Özmen ,Modacı Tanju Babacan, Sunucu Nursel Ergin, Fotoğraf Sanatçısı Nihat Odabaşı, Sunucu Zahide Yetiş, Sanatçı Ayşegül Aldinç, Ser Şirketler Grubu Türkan Şer gibi isimler destek verdi.

Kimileri çocukları ile çizdi, kimisi program sonrası hiç mola vermeden tablosunu kulis'te tamamladı, kimisi yoğun iş gündeminde bir boşluk yarattı ve hissettiklerini resmetti. Hepsi özünde aynı payda da aynı amaç uğruna fırça darbelerini attılar.

Çizilen tablolar 8 Şubat Çarşamba günü Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek özel gecede satılarak geliri Alzheimer Derneğine bağışlanacak.