İş'te Taktik'6

Yönetim ve Gelişim Kulübü tarafından Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı ve Salon 2009 isimli mekanda düzenlenmektedir.

İş'te Taktik'6

Yönetim ve Gelişim Kulübü tarafından Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı ve Salon 2009 isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Universitesi Salon 2009

Mekan Adresi : Yunus Emre Kampusu

Başlangıç Saati : 29.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : İş'te Taktik'6

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Eskişehir, Hayır