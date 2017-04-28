İş'te Taktik'6
Yönetim ve Gelişim Kulübü tarafından Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı ve Salon 2009 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Yönetim ve Gelişim Kulübü tarafından Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı ve Salon 2009 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Universitesi Salon 2009
Mekan Adresi : Yunus Emre Kampusu
Başlangıç Saati : 29.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : İş'te Taktik'6
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io