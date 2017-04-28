Yönetim ve Gelişim Kulübü tarafından Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı ve Salon 2009 isimli mekanda düzenlenmektedir.



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Tepebaşi



Mekan : Anadolu Universitesi Salon 2009



Mekan Adresi : Yunus Emre Kampusu



Başlangıç Saati : 29.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Kategori : İş'te Taktik'6



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır