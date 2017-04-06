İş Stresini Bowling ile Attılar

Güney Marmara Bölgesi'nin elektrik dağıtım şirketi Uludağ Elektrik dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından düzenlenen bowling turnuvasının final müsabakası Bursa'da düzenlendi. Turnuvayı Bursa'dan "Yatırım" takımı kazanırken, 2.sırayı Yalova'dan Aslanlar, 3.sırayı ise Bursa'dan Uluğ Koordinatörler takımı kazandı.



Çalışanların motivasyonunu sağlamak amacıyla düzenlenen 'Bowling Turnuvası' birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Bursa, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale illerinde yapılan ön elemelerin ardından en yüksek puanı alan 360 personelden oluşturulan ve 60 takımın katıldığı 14 ekip Anatoluim AVM'de kıyasıya yarıştı.



Yoğun katılımdan dolayı iki haftaya yayılan turnuva birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Personelin büyük ilgi gösterdiği ve büyük bir heyecana sahne olan birimler arası turnuvadan galip olan taraf Yatırım oldu. Aslanlar takımı 2. olurken Uluğ Koordinatörler 3. sırayı aldı. Maçın en skorer ismi Adem Demir oldu.



Şampiyonların Ödülleri



Şampiyon olan Yatırım takımının tüm üyelerine madalya ve çeyrek altın ödülleri verildi. Ayrıca bireysel olarak en yüksek skora ulaşan Adem Demir de çeyrek altın ile ödüllendirdi.



Etkinliğin amacının tatlı bir rekabetin yanı sıra, birlik ve beraberliğin sağlanması yönünde sosyal bir ortam oluşturmak olduğuna dikkat çeken yetkililer, turnuvaya beklentinin üstünde yoğun bir katılım olmasının sevindirici olduğunu söylediler. - BURSA