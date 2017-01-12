İş Sanat'ta Nâzım Hikmet şiirleri:

Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı'ndan

Nâzım Hikmet'in 1940'larda çok güç koşullarda yazdığı "Memleketimden İnsan Manzaraları" şaheserinden seçilmiş şiirleri Atilla Birkiye derledi, Mehmet Birkiye ise sahneye uyarladı.

Serdar Yalçın'ın müzik yönetmenliğinde "tren atmosferi"nin imgesel olarak canlandırıldığı sahnede sergilenen "Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı'ndan" başlıklı dinletide şiirleri Tilbe Saran, Hümay Güldağ, Hakan Gerçek, Bülent Emin Yarar ve Metin Belgin yorumlayacak. Nâzım'ın şiir formundaki ya da Memet Fuat'ın deyişiyle "… hem şiir, hem roman, hem tarih nitelikleri açıkça görülen, yeni bir türün başlangıcı sayılabilecek" başyapıtı "Memleketimden İnsan Manzaraları"'ndan dizelerle bu topraklarda yaşayan insanların acı tatlı öykülerine tanıklık edeceğiniz dinleti, 16 Ocak 2016, Pazartesi akşamı saat 20.30'da İş Sanat'ta.

