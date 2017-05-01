İş Sanat'ta Çok Renkli Mayıs Programı

Kasım ayından bu yana ev sahipliği yaptığı etkinliklerle binlerce sanatseveri ağırlayan İş Sanat'ta 17. sezon, çok renkli bir Mayıs programıyla sona eriyor.

İş Sanat'ta Çok Renkli Mayıs Programı

Kasım ayından bu yana ev sahipliği yaptığı etkinliklerle binlerce sanatseveri ağırlayan İş Sanat'ta 17. sezon, çok renkli bir Mayıs programıyla sona eriyor.

Kaynak: Dunya.com

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