İş Sanat'ta Çok Renkli Mayıs Programı

Kasım ayından bu yana ev sahipliği yaptığı etkinliklerle binlerce sanatseveri ağırlayan İş Sanat'ta 17. sezon, çok renkli bir Mayıs programıyla sona eriyor.
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