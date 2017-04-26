İş Sanat'ta Bu Hafta

İş Sanat, Arjantinli dans topluluğu Che Malambo'yu sanatseverlerle buluşturuyor. Güney Amerika'nın kovboy geleneği 'gaucho' nun beden dilinden esinle oluşturulmuş Malambo koreografileriyle tüm dünyada ilgiyle takip edilen topluluk, çekiciliğini ve popülaritesini tamamı erkek dansçılarından ve perküsyonla dansı harmanlayan yaratıcı gösterilerinden alıyor. Dörtnala koşan atların ritmini yansıtan hızlı ayak hareketleri ve tempolu adımlarla izleyenlerin nefesini kesen Che Malambo'nun 5 Mayıs 2017, Cuma akşamı saat 20.30'da gerçekleşecek olağanüstü gösterisini sakın kaçırmayın.

Bilet Fiyatları:

1.Kademe: 65 TL 2.Kademe: 50 TL 3.Kademe: 40 TL İndirimli: 30 TL Öğrenci: 20 TL

8 MAYIS 2017, PAZARTESİ SAAT: 20.30

CYRILLE AIMÉE

Biraz caz, biraz funk

Montreux Caz Festivali'ndeki çıkışının ardından yumuşacık yorumu, caz ve funk öğeleri harmanlayan kendine özgü tarzıyla geniş kitlelerin hayranlığını kazanan Cyrille Aimée, Türkiye'de ilk kez İş Sanat'a konuk oluyor. Brezilyalı gitarist Diego Figueiredo ve grubuyla tüm dünyada konserler veren sanatçı, Madeleine Peyroux, Stacey Kent ve Zaz gibi caz müzik dünyasının önde gelen vokallerinin tahtına aday gösteriliyor. Cyrille Aimée, Türkiye'deki hayranları ile ilk kez 8 Mayıs 2017, Pazartesi akşamı İş Sanat sahnesinde buluşacak.

Bilet Fiyatları:

1.Kademe: 65 TL 2.Kademe: 50 TL 3.Kademe: 40 TL İndirimli: 30 TL Öğrenci: 20 TL

İş Sanat, Arjantinli dans topluluğu Che Malambo'yu sanatseverlerle buluşturuyor. Güney Amerika'nın kovboy geleneği 'gaucho' nun beden dilinden esinle oluşturulmuş Malambo koreografileriyle tüm dünyada ilgiyle takip edilen topluluk, çekiciliğini ve popülaritesini tamamı erkek dansçılarından ve perküsyonla dansı harmanlayan yaratıcı gösterilerinden alıyor. Dörtnala koşan atların ritmini yansıtan hızlı ayak hareketleri ve tempolu adımlarla izleyenlerin nefesini kesen Che Malambo'nun 5 Mayıs 2017, Cuma akşamı saat 20.30'da gerçekleşecek olağanüstü gösterisini sakın kaçırmayın.

Bilet Fiyatları:

1.Kademe: 65 TL 2.Kademe: 50 TL 3.Kademe: 40 TL İndirimli: 30 TL Öğrenci: 20 TL

8 MAYIS 2017, PAZARTESİ SAAT: 20.30

CYRILLE AIMÉE

Biraz caz, biraz funk

Montreux Caz Festivali'ndeki çıkışının ardından yumuşacık yorumu, caz ve funk öğeleri harmanlayan kendine özgü tarzıyla geniş kitlelerin hayranlığını kazanan Cyrille Aimée, Türkiye'de ilk kez İş Sanat'a konuk oluyor. Brezilyalı gitarist Diego Figueiredo ve grubuyla tüm dünyada konserler veren sanatçı, Madeleine Peyroux, Stacey Kent ve Zaz gibi caz müzik dünyasının önde gelen vokallerinin tahtına aday gösteriliyor. Cyrille Aimée, Türkiye'deki hayranları ile ilk kez 8 Mayıs 2017, Pazartesi akşamı İş Sanat sahnesinde buluşacak.

Bilet Fiyatları:

1.Kademe: 65 TL 2.Kademe: 50 TL 3.Kademe: 40 TL İndirimli: 30 TL Öğrenci: 20 TL