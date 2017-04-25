İş Sanat Kibele Galerisi ressam Seyyit Bozdoğan'ı ağırlıyor

Ressam Seyyit Bozdoğan'ın 50 yılı aşan sanat hayatının izini süren sergi,

4 Mayıs – 17 Haziran tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi'nde…

Sanatçının insan bedenine, doğaya, soyutlamaya ilişkin temalarla uzun yıllardır devam eden uğraşısını yansıtan sergide ziyaretçiler, Bozdoğan'ın benzersiz üslubuna ve ustalığına bir kere daha şahit olurken, resminin geçtiği aşamaları da gözlemleme imkânı bulacak.

İnsan figürü ve insanın zarar verdiği doğa arasında gizemli bir denge kuran sanatçı, tuvaline büyük kent insanının korkularını taşıyor. Ressamın eserleri ilk bakışta soyut gibi algılansa da dikkatli incelendiğinde, gizlilik içindeki figürler keşfediliyor. Parlak sarı ve kırmızılarla neşeli ve kıpırtılı bir izlenim oluşturan eserlere uzun süre bakıldığında, resme kendine özgü bir gerilim duygusu katan "zehirli" renk tonları dikkat çekiyor.

İlk dönem eserleri "Vücut Manzaraları" başlığı altında toplanabilen Seyyit Bozdoğan, insan ve doğanın bölünmez bir birlik oluşturduğunu vurguluyor. Sanatçı, bu fikrin çocukluğundan beri kendisini çok etkilediğini şu sözlerle ifade ediyor: "Manzaraya insansal bir ifade verme, insan vücudunu manzara gibi görme ve boyamanın, çocukluğumda beni oldukça etkileyen, Anadolu'daki doğa yaşantımla ilişkisi var. Bu nedenle bulut, kaya, toprak tabakaları gibi doğa öğeleri resimlerime zorlamadan soyutlaşarak girerler. Gerçek anlamda resim yapmaya başlamadan önce, manzaraların yansıttığı çeşitli atmosferleri insan yüzlerinde veya insan bedeninde resimsel elemanlarla ifade edebilir miyim diye düşünürdüm."

Seyyit Bozdoğan'ın son dönem çalışmalarının ise yeni teknik araç ve yöntemlerin kullanılması açısından, vücut manzaralarından epeyce farklı olduğu görülüyor. Ressamın eski çalışmalarında doğa tahribatını canlandıran somut şekillerin yerini, yeni çalışmalarında soyut desenler alıyor.

Seyyit Bozdoğan'ın yıllar içindeki şaşırtıcı değişimine karşın muhafaza ettiği süreklilik ve içsel tutarlılığa tanıklık edeceğiniz sergi, 4 Mayıs – 17 Haziran tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi'nde ziyarete açık olacak.