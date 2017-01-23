İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri E-Sertifika Programları'na Kayıtlar Başladı

Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan sertifika programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek.



İşveren ve işveren vekili için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı 29 Haziran 2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İş yerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin" yönetmeliğe dayanıyor. Söz konusu yönetmelikle, 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Protokole göre 81 ilde bürosu bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı hazırlayarak büroları aracılığıyla hizmet veriyor.



Başvurular, 23 Ocak-10 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek



Yapılan açıklamaya göre; programa 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilecek. Halihazırda işveren veya işveren vekillerinin yanı sıra gelecekte bu konumda olabilecek kişiler de programa katılarak sertifika alabilecek. Daha sonra belirtilen kapsamdaki iş yerlerinde işveren veya işveren vekili olma durumlarında işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek.



İSG hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren veya işveren vekilleri İSG-KATİP veri tabanına İnternet üzerinden kendi kayıtlarını yapmaları halinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecek. İSG-KATİP veri tabanına nasıl kayıt yapılması gerektiği ise http://isgkatip.csgb.gov.tr adresinde duyurulacak.



Başvurular İnternet ortamında 23 Ocak - 10 Şubat 2017 tarihleri arasında http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinde yapılabilir.



Ders kitabının ve program sonunda tamamlama belgesinin temin edilmesi süreçlerinde 81 ildeki Anadolu Üniversitesi AÖF büroları hizmet verecek. - ESKİŞEHİR