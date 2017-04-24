İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı" 4 Mayıs'ta Başlıyor

Gaziantep'te 4-7 Mayıs tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) Fuarı düzenlenecek.



İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Gaziantep Sanayi Odası işbirliğiyle Akort Fuarcılık tarafından "İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Fuarı düzenlenecek. Şehitkamil kürtür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak fuar, 04-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu yıl 31.incisi düzenlenecek olan fuara İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası birçok alandan akademisyenlerin, uzmanların, ulusal ve uluslararası kuruluşların, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımı bekleniyor. Fuarda, iş güvenliği malzemeleri, iş elbiseleri, yol ve trafik güvenliği, kişisel koruyucular, yangın güvenliği, ölçümleme teknolojileri ve dedektörleri, yükleme, boşaltma, kaldırma, stoklama ekipmanları, çevresel hijyen ve sınai temizlik malzemeleri üreten ve pazarlayan ve sektörle ilgili diğer tüm ulusal ve uluslararası firmalar yer alacak. Fuar, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek amacıyla katılımcılar arasında bilgi, uygulama ve deneyim paylaşımı, tüm ilgili taraflar arasında ilişkileri güçlendirerek işbirliğine dayalı bağlantılar ve ittifaklar oluşturmak, hemen uygulamaya geçirilebilecek bilgi, strateji ve pratik fikirlerin geliştirilebilmesi, dünyadaki son teknolojileri takip etme fırsatı, iş kazaları, meslek hastalıkları ve alınacak önlemler hakkında bilgi almak, çalışanların refah ve iş verimliliğini artıracak güvenli çalışma ortamı elde etmek gibi kazanımlar edinmesini sağlayacak. Ülkemizde 1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tarihleri "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" olarak kutlanmakta ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Hafta kapsamında etkinlikler düzenleniyor.



"İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı", 31. İş Sağlığı ve Güvenliği haftası etkinliği ile eş zamanlı olarak, İSG alanında üretilen mal ve hizmetleri, bunlarla ilgili teknolojik gelişimi, bilgi ve yeniliklerin tanıtımını ve aktarımını amaçlayan, ziyaretçi ve katılımcı arasında bilgi alış verişini düzenlemek amacıyla yapılıyor. - GAZİANTEP