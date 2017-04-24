İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Devam Ediyor

Bolu Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından, belediyede görevli personellere iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmeye devam ediyor.



Geçtiğimiz dönemlerde Bolu Belediyesi'nde görevli tüm çalışanlara yönelik verilen 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' ile Çok Tehlikeli ve Tehlikeli Sınıfta yer alan müdürlüklerde çalışanlara yönelik verilen 'Teknik Konularla İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi'nin ardından son olarak Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan müdürlüklerde çalışan personellere de 'Temel Konular ve Teknik Konularla İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' veriliyor.



Yönetmelik gereğince tehlike sınıfına göre 1,2 ve 3 yılda bir verilmesi gereken eğitimler kapsamında 12-13-14 Nisan 2017 tarihinde, İtfaiye müdürlüğü toplantı salonunda Bolu Belediyesi'nin Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan müdürlüklerde çalışan personellerine 'Temel Konular ve Teknik Konularla İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' verildi.



Verilen Eğitimde, 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" gereğince personel çalıştıran kamu ve özel sektöre ait bütün işyerlerinde, İş Güvenliği konularında eğitim verilmesi ve bunun belgelendirilmesinin yasal zorunluluk olduğu belirtildi. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, onların karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerin belirlenmesi, ayrıca alınması gerekli tedbirler konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarına, çalışanlar tarafından katılım sağlanmasının son derece önemli ve yasal zorunluluk olduğu vurgulandı. - BOLU