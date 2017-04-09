İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Personel Daire Başkanlığı tarafından Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.
Personel Daire Başkanlığı tarafından Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü
Başlangıç Saati : 10.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 18: 00: 00
Kategori : İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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