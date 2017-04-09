İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Personel Daire Başkanlığı tarafından Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Personel Daire Başkanlığı tarafından Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü

Başlangıç Saati : 10.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 10.04.2017 18: 00: 00

Kategori : İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Yunusemre, Eskişehir
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