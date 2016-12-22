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İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Personel Daire Başkanlığı tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Personel Daire Başkanlığı tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Kaynak: Etkinlik.io

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