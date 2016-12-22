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İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
22 Aralık 2016 Perşembe 20:34
Personel Daire Başkanlığı tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Personel Daire Başkanlığı tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Kaynak:
Etkinlik.io
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