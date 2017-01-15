İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Neden Yazılım Çözümleri İhtiyacı Var?

Perisgop Müşteri İlişkileri Yöneticisi Umut Özbağcı, iş sağlığı ve güvenliği alanında neden yazılım çözümlerine ihtiyaç duyulduğunu Wise TV'ye anlattı.



Özbağcı, "Yeni çıkan yasalarla konuya özellikle dikkat çekildi. Eskiden olmadığı kadar yoğun bir şekilde denetimler de yapılmaya başlandı. Bu süreci yazılımla yürütmenin şöyle bir artısı var. Manuel yürütülen süreçlerde ne kadar da olsa personel sayınıza bağlı belli zorunlulukları atlayabiliyorsunuz" diyerek bir yazılım aracılığıyla yazılımın hatırlattığı ve yönlendirdiği bir sürecin daha sağlıklı olduğunu belirtti.