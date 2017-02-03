İş Planı Hazırlama ve Proje Yönetimi Metodolojisi, 4 Şubat'ta sizlerle...



Stratejik Yönetim ve Planlama nedir? Stratejik planlama iş planı ilişkisi, İş planı nedir, neyi amaçlar? Etkin iş planı hazırlama aşamaları, Zihin Haritaları Tekniği Kullanımı, İş Planı ve Proje Yönetimi Bağlantısı, Proje Yönetimi Prensipleri, Proje – Operasyon ayrımı, Proje Yönetimi Süreçleri ve Aşamaları, Başlangıç(İhtiyaç Belirleme, Kapsam Tanımlama, Ekip Organizasyonu, Rol ve Sorumluluklar), Planlama(İş kırılım ve aktivite belirleme,Zaman Çizelgeleme,Kilometre Taşları, Risk Belirleme,Bütçe Planlama, Kalite Kriterleri,Satınalma ve Tedarik yönetimi), Yürütme ve İzleme(Maliyet, Risk, Değişiklik kontrolü), Kapanış(Proje kabulü, çıkarılan dersler ve arşivleme)



Eğitmen: Ecehan Ersöz