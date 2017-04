İş Modelimizi Ibm'in Vizyonuyla Destekleyerek Yol Alıyoruz'

IBM Çözüm Ortakları 2017 Toplantısı'nda Wise TV'ye konuşan Penta Teknoloji Pazarlama ve Satış Müdürü Gamze Okay, IBM distribütörü olmanın nasıl bir deneyim olduğunu anlattı.



Penta Teknoloji olarak uzun zamandır IBM'in Türkiye'deki yetkili distribütörlerinden biri olduklarını söyleyen Penta Teknoloji Pazarlama ve Satış Müdürü Gamze Okay, "Hem donanım, hem yazılım hem de katma değerli hizmetler tarafında, aynı zamanda özellikle son dönemde popülerleşen bulut tabanlı hizmetlerin dağıtıcılığını yapıyor. Biz IBM gibi üretici ile çalışıyor olmaktan dolayı oldukça mutluyuz. İşimize değer kattığını ve bizi daha katma değerli işleri yapmaya motive ettiğini düşünüyoruz. Bu anlamda feyzaldığımız bir vendor diyebilirim. Aynı zamanda özellikle son birkaç yıldır kognitif taraflı yaptığı yatırımlar bizim aslında yol haritamızı belirleyen şeylerden biri oldu. Kısacası biz IBM'in yolunu, vizyonunu takip ediyoruz. ve bütün iş modelimizi katma değerli iş yapma mottosuyla IBM'in vizyonuyla destekleyerek yol alıyoruz. İş ortaklarımıza sağladığımız katma değerler de IBM ile daha işi arttırmaya yönelik katma değer sağlıyor bize." dedi.