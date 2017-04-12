İş Makinesinin Altında Kaldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi sondaj makinesinin altında kaldı. Olay Çerkezköy ilçesinin Kızılpınar Mahallesinde bulunan Işıklı kavşağı yakınındaki sondaj çalışmasının yapıldığı yerde meydana geldi. Burada çalışan bir işçi, sondaj makinesinin devrilmesi sonucu altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından kurtarılan işçi, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.