İş Makinesinin Altında Kalan Şahıs Hayatını Kaybetti

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Dağlık köyünde iş makinesinin altında kalan Abdurrahman Orbay hayatını kaybetti.



Alınan bilgilere göre, Mutki ilçesine bağlı Dağlık köyünde karla mücadele çalışması yapan ekipleri izleyen Abdurrahman Orbay, iş makinesinin arkasında dururken bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Bu esnada geri manevra yapan iş makinesinin altında kalarak ağır yaralanan Orbay, köylüler tarafından hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Orbay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mutki Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİTLİS