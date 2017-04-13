İş Makinesinin Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

İş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dün yatay sondaj çalışması sırasında iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan Derviş Kahraman hayatını kaybetti.

Olay, Kızılpınar Işıklı kavşağı yakınındaki yatay sondaj çalışmasının yapıldığı yerde meydana gelmişti. Burada işçi olarak çalışan Derviş Kahraman, sondaj makinesinin devrilmesi sonucu altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kurtarılan işçi, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan işçi Derviş Kahraman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(UA-