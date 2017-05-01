İş Makinelerinin Geçişini Sağlayan İşçiye Otomobil Böyle Çarptı

İş makinelerinin geçişini sağlayan işçiye otomobil böyle çarptı



KAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil iş makinelerinin geçişini sağlayan işçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen işçi neye uğradığını şaşırdı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Tarsus Caddesi'nde meydana gelen olayda, üzerinde turuncu yeleği bulunan işçi, beton mikserlerinin trafiği tehlikeye düşürmeden hareket etmesini sağlamaya çalıştı. İlk beton mikserinin geçişini sağlayan işçi, bekleyen araçların geçişini sağlamaya çalışırken sağından gelen otomobilin çarpmasıyla kendini yerde buldu.

Trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıyan kazada, neye uğradığını şaşıran işçi, sağına soluna bakarak neler olduğunu anlamaya çalışırken, park halindeki otomobiline binmeye çalışan bir vatandaş da işçiye çarpıp kaçan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

(AÖ-