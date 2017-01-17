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İş-Kur'un Yeni Hizmet Binası Odalar
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İş-Kur'un Yeni Hizmet Binası Odalar

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile odaların artık İş-Kur hizmeti de vereceğini açıkladı.

İş-Kur'un Yeni Hizmet Binası Odalar

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile odaların artık İş-Kur hizmeti de vereceğini açıkladı.

Orhan Torun, yaptığı açıklamada, 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 16.01.2017 tarihinde yeni bir protokol imzalandı. Bu protokol ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB ve İş-Kur olarak Türkiye ekonomisinin istihdam dostu büyümesini daha da güçlendirecek yeni bir hamle başlatıyor. Artık oda ve borsalar, 81 il ve 160 ilçede, İş-Kur faaliyetleri hakkında da işverenleri bilgilendirecek ve tanıtacak. Odalar İş-Kur noktası haline gelecek. Odalarda meslek danışmanları görev yapacak. Böylece hizmet işverenin ve işsizin ayağına götürülmüş olacak. Ankara'dan ve merkezden çare arama dönemi kapanacak, çözümler hız kazanacak" dedi. - BURSA

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