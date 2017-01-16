İş-Kur Somalı Esnafları Aydınlattı

İş-Kur Soma Şubesi Müdürlüğü 2017 yılı İşbaşı Eğitim Programı konusunda seminer gerçekleştirdi.



Manisa'nın Soma ilçesinde İş-Kur Soma Şubesi Müdürlüğü tarafından seminer düzenlendi. Soma Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminere Soma esnafları katıldı. Program kapsamında İşkur vasıtasıyla eleman çalıştırmak isteyen esnafları bilgilendiren Soma İşkur Müdürü Ahmet Meşeli,"İşbaşı Eğitim Programı İşkur tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen aktif işgücü piyasası programlarındandır. Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir işi başında öğrenme programıdır. Soma İlçemizde 2016 yılında 136 vatandaşımız programlardan yararlanmıştır. 2017 yılı içerisinde programa talebin daha yüksek olacağı düşünülmektedir. İşbaşı Eğitim Programı ilgili mevzuat gereği en az iki sigortalı çalışanı bulunan ve Kuruma kayıtlı olan tüm iş yerlerinde uygulanabilir. Kuruma Kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, kamunun payının % 50 'nin altında olduğu iktisadi teşekküller vb. işbaşı eğitim programından yararlanabilirler. İşverenler, programa katılan işsizlere ve üniversite öğrencilerine işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmakta ve bu sayede işçi arama maliyetlerinden kurtulmakta ve zaman kazanmaktadırlar" dedi.



Ayrıca İşkur Soma Şube Müdürü Ahmet Meşeli 2016 yılı içersinde 4 bin 855 işsize danışmanlık hizmeti verdiklerini belirterek, "İŞKUR Soma Hizmet Merkezi olarak 2016 yılı içerisinde 4 bin 855 işsize danışmanlık hizmeti verilmiştir. İş ve meslek danışmanlarınca yapılan 619 işyeri ziyareti sonucu 3 bin 493 kişilik açık iş talebi alınmış ve bu taleplere bin 59 kişi yerleştirilmiştir" diye konuştu. - MANİSA