İş Kazasında Ölen Maden İşçisi Toprağa Verildi

ZONGULDAK'ta geçen hafta özel bir maden ocağında üzerine vagon devrilmesi sonucu ağır yaralanan maden işçisi 42 yaşındaki Erkan Yeşildağ, tedavi gördüğü hastanede öldü.



Geçen 11 Ocak'ta Kozlu İlçesi'ndeki özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında Erkan Yeşildağ, üzerine devrilen vagonun altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Yeşildağ, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeşildağ, daha sonra Ankara Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi. 5 gün yoğun bakımda kalan maden işçisi, önceki gün hayatını kaybetti.



Evli ve 2 çocuk babası Yeşildağ'ın cenazesi, Kilimli İlçesi Karadon Mahallesi'nde bugün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.



- Zonguldak