İş Kazasında Ölen İşçi Ordu'da Toprağa Verildi

MANİSA'da yüksek gerilim hattında çalışırken, elektrik direğinden düşerek hayatını kaybeden 55 yaşındaki Salih Tokgöz, memleketi Ordu'nun Gölköy İlçesi'nde toprağa verildi.



Manisa'da yüksek gerilim elektrik hattında çalıştığı esnada, elektrik direğinden düşerek ölen evli ve 3 çocuk babası Salih Tokgöz'ün cenazesi Ordu'nun Gölköy İlçesi'ne bağlı Alanyurt Mahallesi'ne getirildi. Burada öğle namazı öncesinde kılınan cenaze namazının ardından Tokgöz, Alanyurt Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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