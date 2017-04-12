Iş Kazası: 1 Yaralı

Çerkezköy ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kızılpınar Mahallesi, Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde yatay sondaj çalışması yapan Derviş Kahraman çalıştığı sondaj makinasının yan dönmesi sonucu altında kaldı.



Derviş Kahraman sıkıştığı makina altından kepçe yardımıyla çıkartıldı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı Kahraman'ı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.