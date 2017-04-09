İş İçin Instagram ve İnternet Fotoğrafçılığı

Doğru fotoğraf satışları artırır!



E telefonun da şahane çekiyor ama Instagram postlarında ürünlerin-markan kalitesiz mi duruyor? İyi fotoğraf, kötü fotoğraf arasındaki teknik farkları anlayabiliyor musun? Bugün kendini, ürününü ya da kurumunu tanıtmak için nasıl bir Instagram/Facebook fotoğrafı paylaştın?



Markası için, hesabı için, kendini ya da işini başka insanlara anlatmak isteyen herkesin en büyük kozlarından biri -hepimizin hemfikir olduğu üzere- fotoğraf; dolayısıyla Instagram ve Facebook postları!



SIKI DURUN! Sadece bir cep telefonunuz olsa bile etkileyici fotoğraflar paylaşmak nasıl mümkün? Işık, renk, kadraj, kompozisyon bununla ilgili temel bilgilerinizi, farkındalığınızı çekimler yaparak arttırsak, üstüne farklı ortam koşullarında çektiğimiz fotoğrafları (hepsini atölye sırasında yapacağız) hemen oracıkta doğru sırayla fotoğrafa zarar vermeden güzelleştirmeyi, aplikasyonlarda işlemeyi de öğrensek nasıl olur?



11 yıldır işlettiği Burak Bulut Fotoğraf Atölyesi'nde verdiği fotoğrafçılık kurslarıyla 3500'den fazla fotoğrafçıyı mezun etmiş profesyonel fotoğrafçı, canımız Burak Bulut Instagram ve internet için nasıl şahane fotoğraflar çekeceğinizi ve fotoğraflarınızla işinize, markanıza, ürününüze nasıl dikkat çekeceğinizi uygulamalı olarak öğretmeye geliyor!



Görsel içerikler dijital pazarın kralıyken, güzel bir fotoğraf yüzlerce kalbi çalıyorken ve "görsel diliniz" bin kelimenizden daha etkili olabilecekken fotoğraflarınıza yatırım yapmak çok önemli! E-ticaret sitelerinde satışları ürünlerin kendisi ya da tanıtımı değil fotoğraflar gerçekleştirir! Fotoğraf satar, fotoğraf etkiler. Siz de internetin hangi alanını kullanırsanız kullanın uygun ve etkileyici fotoğraflarınız olursa dilediğiniz kişiyi bir fikir, ürün ya da hizmet hakkında ikna edebilirsiniz!



100 fotoğrafınızdan biri değil, her fotoğrafınız şahane olsun!







Ne zaman?



10 Nisan Pazartesi, 19: 30-22: 00





Kimler gelmeli?



Instagram'ı iş amaçlı kullanmak isteyenler



Fotoğrafçılığı sevenler



Ücret: 150 TL+KDV



Tezgahçılar'a gelen insanlar şahane, atölyemiz ve bahçemiz nefis, bu eğitime geldiğiniz zaman size türlü türlü hediyelerimiz oluyor...



Daha ne olsun?



Kontenjan: Sadece 16 Kişi



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tezgahçılar



Mekan Adresi : Taksim Meydanı, Kazancı Yokuşu, Sağıroğlu Sokak, No16A



Başlangıç Saati : 10.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00



Kategori : İş İçin Instagram ve İnternet Fotoğrafçılığı



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır