İş Hukuku ve Güncel Yargıtay İlke Kararları Eğitimi

Eğitim Hakkında



İş Hukuku eğitimimizde İş Kanunu'ndan başlayarak, iş sözleşmeleri, üçlü iş ilişkileri, rekabet yasağı, emsal ücret araştırması, çalışma süreleri, ikale, geçerli neden, haklı neden feshi, iş güvencesi, kıdem ihbar tazmınatı, ibra gibi bir çok konuyu ele alacağız.



Kazanılacak Yetkinlikler



İş Hukuku – Türk Borçlar Kanunu ilişkisi konularında sağlıklı karar alabilmek



Pratik bir şekilde işyerine ilişkin sorunların çözülmesi kabiliyeti



İK sorumluluklarını yerine getirebilme



İş Hukuku eksikliklerini giderme



Eğitimin Faydaları



İş kanunu kapsamında pratik ve güncel bilgiler



Teoriyi pratiğe uygulama kabiliyeti



Sorunlar karşısında etkin, süratli ve hukuku uygun çözüm



Eğitimin İçeriği



İş Kanunu- Türk Borçlar Kanunu İlişkisi



İşçi olma, bağımlılık ilişkisinin tespiti



Kavramlar



– İşçi, İşveren, İşyeri, İşveren Vekili,



– İş Sözleşmesi



Üçlü İş İlişkileri



– Asıl İşveren



– Alt İşveren İlişkisi



– İşyeri Devri



– Geçici İş İlişkisi



– İş Sözleşmesi Devri



İş Sözleşmesi Türleri



– Belirli Süreli, Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri



– Belirli Süreli Kısmi İş Sözleşmesi



– Belirsiz Süreli Kısmi İş Sözleşmesi



– Deneme Süreli İş Sözleşmesi



Rekabet Yasağı ve Ceza Koşulu



– Rekabet Sözleşmesi Örneği



– Rekabet Süresi



– Rekabet Bölgeleri (şehir,ülke vb.)



İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu



– İşveren kadın işçilerine erkek işçilerinden daha az ücret ödeyebilir mi?



– Yabancı işçiye ücret düşük verilebilir mi?



– İşverenin eşit işlem yapmaması durumunda tazminat alınabilir mi?



Emsal ücret araştırması, içtihatlar



– Aynı iş kolundan çalışanların ücretleri farklı olabilir mi?



– SGK'ya bildirilen ücret ile gerçek ücret ilişkisi



– Emsal ücretin tespiti nasıl yapılır?



Ücret tutarının ve ücretin ödendiğinin ispatı



– Ücret bordrosu, banka üzerinden ödeme, ücret hesap pusulası



Ücret ve diğer çalışma koşullarında esaslı değişiklik



– Ücret nedir? Hangi menfaatler ücrete girer.



– Ücretlerde zaman aşımı



– Ücret hesap pusulası



– Yabancı para cinsinden ücret ödenmesi



– Ücretlerin banka üzerinden ödenmesi



– Ücretlerin haczi



– Ücret kesme cezası



– İşveren, işçinin ücretinde indirime gidebilir mi?



Çalışma süreleri



– Deneme süresi



– Günlük, haftalık çalışma süreleri



Fazla çalışma ücreti ve konuyla ilgili temel içtihatlar



– Normal fazla çalışma



– Hafta sonu fazla çalışma



– Resmi tatil ve bayram günlerinde çalışma



– Günlük, yıllık fazla çalışma süreleri



– Fazla sürelerle çalışma



İzin



– Ücretli ve ücretsiz izinler



– Kadın çalışanın doğum izinleri



– Doğuma bağlı diğer izinler (Süt izni, emzirme izni)



– Doğum, ölüm hallerinde izin süreleri



Yıllık izin ücreti



– Yıllık izne hak kazanma



– Yıllık izin süreleri



– Yıllık izin ücreti



– Yıllık iznin bölünerek kullanılması



– Yıllık izinle ilgili tutulacak kayıtlar



İkale



– İkale sözleşmelerinin hukuki durumu



– İkale sözleşmesinin geçerlilik şartları



İş Sözleşmesinin Fesih Bildirimi ile Sona Ermesi



– İşveren tarafından fesih (haklı ve haksız nedenle fesih)



– İşçi tarafından fesih (haklı ve haksız nedenle fesih)



Geçerli Neden- Haklı Neden Ayrımı



İş güvencesi, işe iade davaları



– İşe iade davası açılması, süresi



– İşe iade davası sonucunda işçinin işbaşı yaptırılmaması



– Çalışılmış gibi sayılan 4 aylık süre nedir?



Kıdem-ihbar tazminatı, İbra



– Kıdem tazminatına hak kazanma



– İhbar tazminatına hak kazanma



– Kıdem ve ihbar süreleri



– Kadın işçinin evlenmesi halinde ihbar ve kıdem tazminatı



– Askerlik halinde ihbar ve kıdem tazminatı



– İşyeri devri halinde kıdem ihbar tazminatı



– İbranamelerin geçerlilik durumu



– İşe başlamadan önce işveren tarafından imzalattırılan ibraname geçerli midir?



Yargı Kararları