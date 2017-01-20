İş Hayatında ve Sosyal Yaşamda Zarafet Eğitimi 21-22 Ocak 2017

İş Hayatında ve Sosyal Yaşamda Kadınlar ve Erkekler için Zarafet EğitimiYürüyüşDuruşDönüşlerYüz – beden egzersizleriEtkili İletişimBeden dilinin doğru kullanımıKartvizit KültürüMakam OdasıMisafir/Müşteri Karşılamaİmaj oluşturmaSelamlaşmaDoğru ve etkili konuşmaAğız yapısı ve...

İş Hayatında ve Sosyal Yaşamda Zarafet Eğitimi 21-22 Ocak 2017

İş Hayatında ve Sosyal Yaşamda Kadınlar ve Erkekler için Zarafet Eğitimi

Yürüyüş

Duruş

Dönüşler

Yüz – beden egzersizleri

Etkili İletişim

Beden dilinin doğru kullanımı

Kartvizit Kültürü

Makam Odası

Misafir/Müşteri Karşılama

İmaj oluşturma

Selamlaşma

Doğru ve etkili konuşma

Ağız yapısı ve kullanım şekli

Telaffuz

Vurgu, tonlama, nüans

Çevremizle ilişkiler

Kişisel alan sınırı

Tanışma – tanıştırılma

Kadın ve Erkeğin sosyal yaşam içinde durması gereken yerler

Beden orantısı

Renkler

Aksesuar kullanımı

Katılımcıların sunumu

Eğitim Süresi: 2 Gün

Eğitim Saatleri: 10: 00 – 17: 00

Eğitim Yeri: Nişantaşı

Eğitmen: Gökhan Dumanlı

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilmektedir.

Kaynak: Etkinlik.io

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