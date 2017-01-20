İş Hayatında ve Sosyal Yaşamda Zarafet Eğitimi 21-22 Ocak 2017

İş Hayatında ve Sosyal Yaşamda Kadınlar ve Erkekler için Zarafet Eğitimi
Yürüyüş
Duruş
Dönüşler
Yüz – beden egzersizleri
Etkili İletişim
Beden dilinin doğru kullanımı
Kartvizit Kültürü
Makam Odası
Misafir/Müşteri Karşılama
İmaj oluşturma
Selamlaşma
Doğru ve etkili konuşma
Ağız yapısı ve kullanım şekli
Telaffuz
Vurgu, tonlama, nüans
Çevremizle ilişkiler
Kişisel alan sınırı
Tanışma – tanıştırılma
Kadın ve Erkeğin sosyal yaşam içinde durması gereken yerler
Beden orantısı
Renkler
Aksesuar kullanımı
Katılımcıların sunumu
Eğitim Süresi: 2 Gün
Eğitim Saatleri: 10: 00 – 17: 00
Eğitim Yeri: Nişantaşı
Eğitmen: Gökhan Dumanlı
Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilmektedir.
Kaynak: Etkinlik.io