İş Hayatında ve Sosyal Yaşamda Zarafet Eğitimi 21-22 Ocak 2017

İş Hayatında ve Sosyal Yaşamda Kadınlar ve Erkekler için Zarafet Eğitimi



Yürüyüş



Duruş



Dönüşler



Yüz – beden egzersizleri



Etkili İletişim



Beden dilinin doğru kullanımı



Kartvizit Kültürü



Makam Odası



Misafir/Müşteri Karşılama



İmaj oluşturma



Selamlaşma



Doğru ve etkili konuşma



Ağız yapısı ve kullanım şekli



Telaffuz



Vurgu, tonlama, nüans



Çevremizle ilişkiler



Kişisel alan sınırı



Tanışma – tanıştırılma



Kadın ve Erkeğin sosyal yaşam içinde durması gereken yerler



Beden orantısı



Renkler



Aksesuar kullanımı



Katılımcıların sunumu



Eğitim Süresi: 2 Gün



Eğitim Saatleri: 10: 00 – 17: 00



Eğitim Yeri: Nişantaşı



Eğitmen: Gökhan Dumanlı



Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilmektedir.