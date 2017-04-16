İş hayatınızda nice yeteneklerin doğru iletişimi kurmadığı için görülmediğini, çok daha fazlasını hak eden insanların sadece karşı tarafı nasıl ikna edeceklerini bilemedikleri için hak ettiklerini alamadıklarını mutlaka görmüşsünüzdür.



Kim ne derse desin! İş hayatında iletişim, diğer her şeyden çok daha önemlidir!







Zam görüşmesi, iş görüşmesi, bütçe toplantısı veya büyük bir projenini sunumu fark etmez!





Hayatınızı etkileyecek "o mühim an"da nasıl kendinizden daha emin gözükebilirsiniz? "Ben daha nasıl konuşayım" diye bilemediğimiz zor insanlar ile nasıl doğru bir iletişim kurarsınız?





İş hayatında sizi onlarca adım öne geçirecek uzun süreli ilişkiler kurmanın yolları nelerdir?



Bunlar ve daha nicesinin cevabı, iletişim ve ikna becerileriniz üzerine çalışacağınız bu şahane bahar akşamında verilecek!



Bir kere iletişim kuran herkesin adından övgüler ile bahsettiği, başarılı eğitmen Okan Kurşun; size her insanda olan dürtülerden yola çıkarak şahane teknikler öğretecek, öğrettiği bu teknikleri iş hayatında nasıl kullanabileceğinizden bahsedecek ve atölyeden çıktığınız anda bu teknikleri kullanabileceksiniz!







Ne zaman?



17 Nisan Pazartesi, 19: 45-22: 00





Kimler gelmeli?



İş hayatında aktif olarak yer alan herkes!



İletişim becerilerini geliştirmek isteyenler



İkna becerilerini geliştirmek isteyenler



Kendini daha iyi ifade etmek isteyenler



Ücret: 150 TL +KDV



Tezgahçılar'a gelen insanlar şahane, atölyemiz ve bahçemiz nefis, bu eğitime geldiğiniz zaman size türlü türlü hediyelerimiz oluyor...



Daha ne olsun?



Kontenjan: 16 Kişi



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tezgahçılar



Mekan Adresi : Taksim Meydanı, Kazancı Yokuşu, Sağıroğlu Sokak, No16A



Başlangıç Saati : 17.04.2017 19: 45: 00



Bitiş Saati : 17.04.2017 22: 00: 00



Kategori : İş Hayatında İkna ve Etkili İletişim Yöntemleri



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır