Birçok zeka çeşidi olduğunu biliyor musunuz?



IQ'nun hükmü günden güne zayıflıyor. Zekanın tek çeşidi olmadığı gibi ölçümünün de tek kriteri olamayacağını fark eden bilim insanları darda. IQ'nun tekeline göz koyan en büyük rakibi ise EQ, yani Duygusal Zeka.



Dünyada (özellikle de kurumsal hayatta) yükselen ve adını günbegün daha fazla duyar olduğumuz duygusal zeka hepimizin hayatları için büyük bir iyileştirme ve geliştirme potansiyeline sahip. Kararlarımızın birçoğunu aslında duygularımız doğrultusunda alıyoruz. İnsanın kendi duygularını, güçlü ve zayıf yanlarını bilmesi aldığı her türlü kararı direkt olarak etkiliyor. Bu yüzden duygusal zekanın keşfi ve duygularımızı anlama doğru kararların, iş ve özel hayatta başarının, her türlü durumu ve ilişkiyi iyi idare edebilmenin kapılarını açıyor.



Türkiye'de pozitif psikoloji alanında uzmanlaşmış birkaç eğitmenden biri olan Aydan Bayır bu atölyede duygusal zekanın ne olduğunu, biyolojik temelini ve bilimsel faydalarını anlatacak. Hem kendi hem başkalarının duygularını tanıma, empatik ilişkiler kurma ve duygularımızı yönetme konuları üzerine çalışacak, atölyeden hem kendi iç dünyanız hem de davranışlarınız hakkında derin bir içgörü edinmiş olarak ayrılacaksınız.







Ne zaman?



20 Nisan Perşembe, 19: 30-22: 00





Kimler gelmeli?



Kendini geliştirmek isteyen herkes!



Ücret: 240 TL+KDV



Tezgahçılar'a gelen insanlar şahane, atölyemiz ve bahçemiz nefis, bu eğitime geldiğiniz zaman size türlü türlü hediyelerimiz oluyor…



Daha ne olsun?



Kontenjan: 16 Kişi



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tezgahçılar



Mekan Adresi : Taksim Meydanı, Kazancı Yokuşu, Sağıroğlu Sokak, No16A



Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 00: 00



Kategori : İş Hayatında Duygusal Zeka ve Gücü



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır