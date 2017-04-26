Iş Hayatında Başarı ve Girişimcilik' Kariyer Programı

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, "Kendiniz için, aileniz için, arkadaşlarınız için, çevreniz için, birlikte çalıştığınız insanlar için ama en çok da içinde yaşadığınız toplum ve dünya için iyi insan olmak, iyi niyetli olmak çok çok önemli."dedi.



Boyner, Kastamonu Belediye Konferans Salonu'nda özel bir kız öğrenci yurdunun düzenlediği "İş hayatında başarı ve girişimcilik" konulu kariyer günü programında yaptığı konuşmada, girişimciliğin önemini anlattı.



Sürekli öğrenmenin önemine değinen Boyner, "Bilgi artık her yerde. Dünyanın tüm kitapları, videoları, eğitici materyalleri artık parmaklarınızın ucunda. Dünyanın en iyi üniversitelerinin kütüphanelerine, en donanımlı eğitmenlerin konuşmalarına, en başarılı kampanya ve proje fikirlerinin sunumlarına erişebiliyorsunuz." diye konuştu.



Bilgiyi yönetip doğru şekilde hayata uygulayabilenlerin başarıyı yakalayabileceğini vurgulayan Boyner, yaşanılan yer ve coğrafyanın bahane olmaktan çıktığına işaret etti.



Gençlerde karakterin önem taşıdığına dikkati çeken Boyner, "Aileniz çok zengin ya da çok fakir olabilir ancak hayatta başarılı olmak için en büyük sermayeniz önce karakteriniz, sonra ilişkilerinizdir. Güvenilir, çalışkan, alçak gönüllü, cesur ve tutkulu olmak, yaş ve konumu ne olursa olsun kendini geliştirmeye çalışmak, asla 'oldum' dememek sizi başarıya götürür." ifadelerini kullandı.



Boyner, son yıllarda birçok yeni mesleğin ortaya çıktığını belirterek, şöyle devam etti:



"Yeni teknolojiler ve yeni bakış açıları sayesinde yeni fırsatlar doğuyor. Bu fırsatları değerlendirmek için kendinize bir konu, ilgilendiğiniz bir alan ya da bir beceri seçip bu konuda uzmanlaşmaya, kendinize bu alanda yatırım yapmaya çalışın. Seçtiğiniz fotoğrafçılık, tarım, ahşap işçiliği, belgesel filmcilik ya da metin yazmak olabilir. Bu coğrafyadan çıkacak yenilikçi, teknolojiyi kullanan uygulamaların dünyaya açılması için büyük fırsatlar var. Neden bu alanlarda sizler liderlik yapmayasınız?"



"İyi insan olun"



"İyi insan olmaya çalışmanın" gençlere verebileceği en önemli tavsiye olduğunun altını çizen Boyner, "Kendiniz, aileniz, arkadaşlarınız, çevreniz, birlikte çalıştığınız insanlar için ama en çok da içinde yaşadığınız toplum ve dünya için iyi insan olmak, iyi niyetli olmak çok çok önemli. Buna eklemeniz gereken gayretli, bilgili ve farkında olmaktır." görüşünü dile getirdi.



Başarının herkes için farklı tanımlar içerdiğini aktaran Boyner, "İnsanlara değer vermeye, kendinize yatırım yapmaya, denemeye ve öğrenmeye hep devam edin. Yeniliklere, inovasyona, iyi insanlarla iyilikle ve iyi işler yapmaya inanın. İşimizi akılla, bilimle, vicdanla ve iyi yaşam ve mutluluk hedefiyle yaptığımızda hem dünya hem ülkemiz ama en önemlisi kendimiz için çok büyük adımlar atıyoruz." diye konuştu.



Toplantıya Kastamonu Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile öğrenciler katıldı.