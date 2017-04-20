İş hanında silahlı kavga: 1 yaralı



NEVŞEHİR - Nevşehir'de bir iş hanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Nar Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Yılmaz İ. ve İbrahim Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Yılmaz İ. İsimli şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay sonrası kaçan İbrahim Ç. aranırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.