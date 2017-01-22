İş Güvenliği Konusunda Daha Fazla Farkındalık Nasıl Oluşturulabilir?

Bora OSGB Satış ve Pazarlama Müdürü Önder Yıldırım, iş güvenliği konusunda daha fazla farkındalık nasıl oluşturulabileceğini Wise TV'ye anlattı.



Yıldırım, "Basın yayın organlarının, sosyal medyanın çok iyi kullanılması lazım. Eskisi gibi değil artık her şey sosyal medyada ve televizyonda. Kamu spotu, belgesel yada reklam olarak hangi şekilde olursa olsun paylaşılması lazım ki insanlar farkına varsınlar" diyerek sektörde halen iş güvenliği firmalarıyla çalışmayan şirketlerin olduğunu ve bilincin artması gerektiğini vurguladı.