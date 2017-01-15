İş Güvenliği Alanında Eğitim Almak İsteyen Firmalar Nasıl Bir Yol İzlemeli?

Kaynes Kurumsal Hizmetler Yöneticisi Çetin Temel, iş güvenliği alanında eğitim almak isteyen firmaların nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini Wise TV'ye anlattı.



Temel, "İş güvenliği alanında son zamanlarda Türkiye'de köklü değişiklikler oldu, bu kültür Türkiye'ye yerleşmeye başladı. Tabi bu kültür yerleşirken buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi eğitim unsuru. İş güvenliği ile ilgili doğru eğitimin alınması iş güvenliğinin kalitesini etkileyen en büyük faktör. Zaten güncel mevzuatlarla iş güvenliği eğitimleri zorunlu kılınmakta. Dolayısıyla iş güvenliği uzmanları bulunduğu iş yerlerinde belirlenen saatler çerçevesinde eğitimler vermekte. Bunlar genel iş güvenliği eğitimleri. Bunun yanı sıra sektördeki uzmanların alması gereken daha spesifik eğitimler var. O eğitimlerle ilgili mutlaka belgelendirilmiş yetkili kuruluşlardan eğitim alınması son derece önem taşıyor. Aynı zamanda eğitimi veren kişilerin konularında uzman olup olmadığına mutlaka dikkat edilmesi lazım. Biz Kaynes olarak bünyemizde yetişmiş eğitmenlerle bu açığı kapatma noktasında iddialıyız. Gerek yüksekte çalışma eğitimleri, gerek yangın eğitimleri, iskele kurulumu, patlamadan korunma ile ilgili eğitim faaliyetlerimizde oldukça profesyonel bir ekiple sektörün ihtiyaç duyduğu spesifik konularda eğitimler vermekteyiz" dedi.