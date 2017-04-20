İş Güvencesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Eğitimi

Eğitimin Amacı: İş Güvencesi Eğitiminin amacı, iş güvencesi kapsamına giren işçilerin, iş sözleşmesinin feshinde olası bir işe iade davası ile karşılaşmamak için nelere dikkat edilmesi gerektiği, hangi sebeplerin geçerli neden oluşturduğu, feshin usulünde nelere uyulmak zorunda olunduğu,...

İş Güvencesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Eğitimi

Eğitimin Amacı:

İş Güvencesi Eğitiminin amacı, iş güvencesi kapsamına giren işçilerin, iş sözleşmesinin feshinde olası bir işe iade davası ile karşılaşmamak için nelere dikkat edilmesi gerektiği, hangi sebeplerin geçerli neden oluşturduğu, feshin usulünde nelere uyulmak zorunda olunduğu, feshin geçerli nedene dayandığını ispatlamak için neler yapılması gerektiği ve işe iade kararından sonra yapılması gerekenler hakkında bilgi vermektir.

Katılımcı Profili:

Avukatlar, İnsan Kaynakları Yetkilileri, Firma Yöneticileri, Mali Müşavirler

Eğitim Kapsamı:

İş Sözleşmesinin Feshi

İş Kanununda Fesih Türleri



İş güvencesinden kimler yararlanır



30 işçi kriterinde holdinge dahil diğer şirket çalışanları dikkate alınır mı?


6 ayın önemi ve bu konuda dikkat edilmesi gerekenler neler?


İş güvencesi açısından kimler işveren vekilidir?




İş güvencesinden yararlanamayan işçilerin iş sözleşmelerinin feshinde uyulması gereken esaslar


Geçerli nedenler nelerdir



İşçinin yetersizliğine dayanan nedenler nelerdir?


İşçinin davranışından kaynaklanan fesih nedenleri nelerdir?


İşin ve işletmenin gereklerinden kaynaklanan fesih nedenleri nelerdir?


Sadece geçerli nedenin bulunması feshi geçerli kılar mı? Başka hangi esaslara uyulması gerekir?




Geçerli neden-haklı neden ayırımı nasıl yapılmalıdır?


Fesih usulü nasıldır



Sebebin açık ve kesin olması


Fesih yazısının yazılı olması


Fesihten önce işçinin savunmasının alınması




Yargıtay kararlarında geçerli nedenler


Geçerli nedenin kanıtlanması



Tüm uyarı süreçlerinin yazılı yapılması- işçinin imzasını taşıyan bir belgeye bağlanması


İşçiden olayın gerçekliğini ortaya koyabilecek nitelikte bir yazılı savunmanın alınıp dosyasına konulması


İşçiye yazılan yazıda olayın somutlaştırılması anlamında ifadeler kullanılması


İbarelerin yer ve zaman belirtilerek inandırıcılığı konusunda bir şüpheye yer verilmemesi


İşçinin imzadan kaçınması halinde durumun bir tutanakla belgelenmesi


Bu tutanağın işçinin amiri konumunda olacak kişi tarafından tutulması ve olayla bağlantılı olarak olaya tanıklık edebilecek konumdaki iki işçinin de tanık olarak imzalarının alınması


İşçinin davranışının başka bir şekilde belgelenebilmesi mümkün ise bu belgelerin de temin edilerek dosyaya konulması




İşe iade davaları


İşe iade kararlarının sonuçları



İşe başlatma yükümlülüğü


İşe iade kararı verilen işçiye yapılması gereken ödemeler



Dört aylık boşta geçen sürenin ücreti


İşe başlatmama tazminatı


Bunların miktarları- hesaplanma yöntemi


Vergi ve prime tabi olup olmadıkları




İş güvencesine ilişkin Yargıtay kararları ve değerlendirilmesi


Haklı nedenler



İşçi açısından haklı nedenler


İşveren açısından haklı nedenler


Haklı nedenle feshin sonuçları





Eğitimci:

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya'da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye'ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu'nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Sarıyer

Mekan : Lebib Yalkın Merkez Ofis

Mekan Adresi : Huzur Mah, Barbaros Cad. No: 78
4.Levent 34396 İstanbul

Başlangıç Saati : 21.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 17: 00: 00

Kategori : İş Güvencesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Eğitimi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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