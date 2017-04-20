İş Güvencesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Eğitimi

Eğitimin Amacı:



İş Güvencesi Eğitiminin amacı, iş güvencesi kapsamına giren işçilerin, iş sözleşmesinin feshinde olası bir işe iade davası ile karşılaşmamak için nelere dikkat edilmesi gerektiği, hangi sebeplerin geçerli neden oluşturduğu, feshin usulünde nelere uyulmak zorunda olunduğu, feshin geçerli nedene dayandığını ispatlamak için neler yapılması gerektiği ve işe iade kararından sonra yapılması gerekenler hakkında bilgi vermektir.



Katılımcı Profili:



Avukatlar, İnsan Kaynakları Yetkilileri, Firma Yöneticileri, Mali Müşavirler



Eğitim Kapsamı:



İş Sözleşmesinin Feshi



İş Kanununda Fesih Türleri







İş güvencesinden kimler yararlanır







30 işçi kriterinde holdinge dahil diğer şirket çalışanları dikkate alınır mı?





6 ayın önemi ve bu konuda dikkat edilmesi gerekenler neler?





İş güvencesi açısından kimler işveren vekilidir?









İş güvencesinden yararlanamayan işçilerin iş sözleşmelerinin feshinde uyulması gereken esaslar





Geçerli nedenler nelerdir







İşçinin yetersizliğine dayanan nedenler nelerdir?





İşçinin davranışından kaynaklanan fesih nedenleri nelerdir?





İşin ve işletmenin gereklerinden kaynaklanan fesih nedenleri nelerdir?





Sadece geçerli nedenin bulunması feshi geçerli kılar mı? Başka hangi esaslara uyulması gerekir?









Geçerli neden-haklı neden ayırımı nasıl yapılmalıdır?





Fesih usulü nasıldır







Sebebin açık ve kesin olması





Fesih yazısının yazılı olması





Fesihten önce işçinin savunmasının alınması









Yargıtay kararlarında geçerli nedenler





Geçerli nedenin kanıtlanması







Tüm uyarı süreçlerinin yazılı yapılması- işçinin imzasını taşıyan bir belgeye bağlanması





İşçiden olayın gerçekliğini ortaya koyabilecek nitelikte bir yazılı savunmanın alınıp dosyasına konulması





İşçiye yazılan yazıda olayın somutlaştırılması anlamında ifadeler kullanılması





İbarelerin yer ve zaman belirtilerek inandırıcılığı konusunda bir şüpheye yer verilmemesi





İşçinin imzadan kaçınması halinde durumun bir tutanakla belgelenmesi





Bu tutanağın işçinin amiri konumunda olacak kişi tarafından tutulması ve olayla bağlantılı olarak olaya tanıklık edebilecek konumdaki iki işçinin de tanık olarak imzalarının alınması





İşçinin davranışının başka bir şekilde belgelenebilmesi mümkün ise bu belgelerin de temin edilerek dosyaya konulması









İşe iade davaları





İşe iade kararlarının sonuçları







İşe başlatma yükümlülüğü





İşe iade kararı verilen işçiye yapılması gereken ödemeler







Dört aylık boşta geçen sürenin ücreti





İşe başlatmama tazminatı





Bunların miktarları- hesaplanma yöntemi





Vergi ve prime tabi olup olmadıkları









İş güvencesine ilişkin Yargıtay kararları ve değerlendirilmesi





Haklı nedenler







İşçi açısından haklı nedenler





İşveren açısından haklı nedenler





Haklı nedenle feshin sonuçları











Eğitimci:



Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya'da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye'ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.



Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu'nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : Lebib Yalkın Merkez Ofis



Mekan Adresi : Huzur Mah, Barbaros Cad. No: 78

4.Levent 34396 İstanbul



Başlangıç Saati : 21.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 17: 00: 00



Kategori : İş Güvencesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Eğitimi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır