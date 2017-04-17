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İş Gücü İstatistikleri
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İş Gücü İstatistikleri

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ocak 2017 iş gücü istatistiklerine ilişkin, hem sezon itibarıyla hem de hükümetin istihdam seferberliğiyle işsizlik oranında tersine hareketin başlamasını beklediklerini bildirdi.

İş Gücü İstatistikleri

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ocak 2017 iş gücü istatistiklerine ilişkin, hem sezon itibarıyla hem de hükümetin istihdam seferberliğiyle işsizlik oranında tersine hareketin başlamasını beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ocak 2017'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladığını anımsatarak, işsizlik oranının yüzde 13 olduğunu kaydetti.

Ocak ayında işsizlik oranının bekledikleri gibi yüzde 13 olarak ortaya çıktığını ifade eden Zeytinoğlu, "Ancak bu oranın son artış olduğunu tahmin ediyoruz. Önümüzdeki aylarda hem sezonsal hem de hükümetimiz tarafından şubat ayından itibaren uygulamaya alınan istihdam seferberliğiyle işsizlik oranında tersine hareketin başlamasını ve yavaş yavaş düşüşe geçmesini bekliyoruz. Ocak ayında genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 24,5 seviyesine yükseldi. Önümüzdeki dönem, başlatılan seferberlikle genç nüfusumuza da yeteri kadar istihdam sağlanarak bu oranın gerileyeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, ekonomik faaliyetlere göre payları değerlendirerek, "İstihdam edilenlerin yüzde 18,3'ünün tarım, yüzde 19,8'inin sanayi, yüzde 6,5'inin inşaat ve yüzde 55,4'ünün ise hizmetler sektöründe yer aldığını görüyoruz. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda ise sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,4 puan, inşaat sektörünün payının 0,2 puan azaldığını, hizmet sektörün payının ise 0,6 puan artığını, tarım sektörünün de değişmediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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