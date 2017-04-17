İş Gücü İstatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 397 bin kişi artarak 26 milyon 672 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalışla yüzde 44,8 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2017'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 397 bin kişi artarak 26 milyon 672 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalışla yüzde 44,8 oldu.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 81 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 317 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3'ü tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 6,5'i inşaat, yüzde 55,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.



Ocakta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı değişmezken, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaatın payı 0,2 puan azaldı. Hizmet sektörünün payı ise 0,6 puan arttı.



İş gücüne katılma oranı yükseldi



İş gücü, ocakta 2016'nın aynı dönemine göre 1 milyon 93 bin kişi artarak 30 milyon 658 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 51,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,7 puanlık artışla yüzde 71,5'i, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 32'yi buldu.



Ocakta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak yüzde 32,5 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam



Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 230 bin kişi artarak 27 milyon 534 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 46,3 çıktı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 10 bin kişi azalarak 3 milyon 697 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 11,8 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 52,5 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 111 bin, sanayi sektöründe 9 bin, inşaat sektöründe 13 bin, hizmet sektöründe 96 bin kişi arttı.



Türkiye genelinde Ocak 2017'ye ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:





Toplam Erkek Kadın 15 ve daha yukarı yaştakiler Nüfus 59,493 29,436 30,057 İş gücü 30,658 21,033 9.625 İstihdam 26,672 18,53 8.142 Tarım 4.893 2.791 2.102 Tarım dışı 21,780 15,739 6.040 İşsiz 3.985 2.503 1.483 İş gücüne dahil olmayanlar 28,835 8.403 20,432 İş gücüne katılma oranı 51,5 71,5 32 İstihdam oranı 44,8 63 27,1 İşsizlik oranı 13 11,9 15,4 Tarım dışı işsizlik oranı 15,2 13,4 19,6 15-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı 56,5 77 35,9 İstihdam oranı 49,8 67,7 30,2 İşsizlik oranı 13,3 12,2 15,7 Tarım dışı işsizlik oranı 15,3 13,4 19,8 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 24,5 22,6 28,1

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