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İş Gücü İstatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan yükselerek yüzde 13'e çıktı.

İş Gücü İstatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan yükselerek yüzde 13'e çıktı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 695 bin kişi artarak 3 milyon 985 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2017'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 695 bin kişi artarak, 3 milyon 985 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,9 puan yükselerek yüzde 13 oldu.

İşsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre de 0,3 puan arttı. Söz konusu oran, aralıkta yüzde 12,7 seviyesinde bulunuyordu.

Ocakta tarım dışı işsizlik, 2,2 puanlık artışla yüzde 15,2 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,3 puanlık artışla yüzde 24,5'e ulaştı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda ise 2 puanlık artışla yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre 2010-2017 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

20102011201220132014201520162017
Ocak13,611,19,39,710,311,3 11,1 13
Şubat13,510,79,69,710,211,2 10,9
Mart12,810,19,19,49,710,6 10,1
Nisan11,39,38,28,799,6 9,3
Mayıs10,38,97,68,28,89,3 9,4
Haziran9,98,77,38,19,19,6 10,2
Temmuz9,98,67,68,69,89,8 10,7
Ağustos10,68,58910,110,1 11,3
Eylül10,68,28,39,210,510,3 11,3
Ekim10,58,48,39,110,410,5 11,8
Kasım10,28,48,69,310,710,5 12,1
Aralık10,699,3 9,610,910,8 12,7
Yıllık11,19,18,4 99,910,3 10,9


(Sürecek)


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