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İş Gücü İstatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, 2016 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 11,8'e çıktı.

İş Gücü İstatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, 2016 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 11,8'e çıktı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi arttı ve 3 milyon 647 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 1,3 puan artarak yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre ise 0,5 puan arttı. Söz konusu oran eylülde yüzde 11,3 seviyesinde bulunuyordu.

Ekimde tarım dışı işsizlik 1,5 puanlık artışla yüzde 14,1 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,9 puanlık artışla yüzde 21,2 olarak gerçekleşti. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 1,3 puanlık artışla yüzde 12 oldu.

TÜİK'in verilerine göre 2010-2016 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010201120122013201420152016
Ocak13,611,19,39,710,311,3 11,1
Şubat13,510,79,69,710,211,2 10,9
Mart12,810,19,19,49,710,6 10,1
Nisan11,39,38,28,799,6 9,3
Mayıs10,38,97,68,28,89,3 9,4
Haziran9,98,77,38,19,19,6 10,2
Temmuz9,98,67,68,69,89,8 10,7
Ağustos10,68,58910,110,1 11,3
Eylül10,68,28,39,210,510,3 11,3
Ekim10,58,48,39,110,410,5 11,8
Kasım10,28,48,69,310,710,5
Aralık10,699,3 9,610,910,8
Yıllık11,19,18,4 99,910,3



(Sürecek)

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