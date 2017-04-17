İş Dünyasından Referandumdan Sonra 'Ekonomi' Mesajı

16 Nisan referandum u sonrasında gözler ekonomiye çevrilirken, 'evet' kararını değerlendiren Alüminyum Koruma, Kapatma, Gölgelendirme Üreticileri ve İşadamları Derneği (AKGİAD) Başkanı ve Becker Türkiye CEO'su Volkan Kebir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, referandum gecesi '2019 yılına kadar seçim olmayacağını' söylemesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu açıklamanın tekrar erken seçim havası ile belirsizlik ve istikrarsızlık yaratmasının önüne geçeceğine inanıyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için yapılan ve 18. maddenin oylandığı 16 Nisan anayasa değişikliği referandum unun ardından iş dünyası da 'evet' kararını değerlendirdi. AKGİAD Başkanı ve Becker Türkiye CEO'su Volkan Kebir, Türkiye'nin son üç yılda beş seçim yaşadığına dikkat çekerek, "Ülkemizin gündeminde bu kadar sık seçim olması, doğal olarak gündemin odağında sadece siyasetin yer almasına neden oluyor. Ülkemiz ekonomisinin çok önemli yapısal sorunları da bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, referandum gecesi '2019 yılına kadar seçim olmayacağını' söylemesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu açıklamanın tekrar erken seçim havası ile belirsizlik ve istikrarsızlık yaratmasının önüne geçeceğine inanıyoruz. Önümüzde iki yıldan fazla bir süre var. Parlamentomuzun bu süreyi iyi değerlendirerek yapısal öncelik taşıyan reformları bir an önce hayata geçirmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.



Türkiye'nin üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisine yeniden sahip çıkması gerektiğini ifade eden AKGİAD Başkanı Kebir, dün açıklanan yüzde 13'lük işsizlik oranının, daha fazla üreten ve ihracat yapan bir ekonomi ile düşebileceğini söyledi. İşgücü piyasası, kamu maliyesi ve vergi başlıklarında reform anlamına gelecek önlemler beklediklerini kaydeden Kebir, şu önerileri dile getirdi:



"Görevdeki hükümetimiz, arkasındaki siyasi destekle bu cesur adımları rahatlıkla atabilir. İşsizliğin mutlaka tek haneli rakamlara indirilmesini sosyal barışın sağlanması açısından şart olarak görüyoruz. İşgücü piyasasının esnek olması yönünde önlemlerin alınması, istihdam maliyetlerinin azaltılmasını bekliyoruz. Son üç ayda bu yönde atılan adımların süreklilik kazanması büyük önem taşıyor. Süreli çalışmaların kolaylaştırılması ve geçici istihdam olanaklarının getirilmesi rekabet gücünü arttıran faktörler olarak karşımıza çıkıyor. En önemli yapısal reform beklentimiz ise eğitim başlığında. KOBİ ölçeğindeki 5 bine yakın işletmenin temsilcileri olarak, nitelikli iş gücü sıkıntımızı pek çok kez dile getirdik. Mesleki eğitim yapımızın süratle gözden geçirilerek, iş dünyasının beklenti ve ihtiyaçlarına uygun bir işgücü performansını yakalamak zorundayız. Ayrıca kadınlarımızın işgücüne katılım oranlarını mutlaka artırmamız gerekmektedir." - İZMİR